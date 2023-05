Finale Europa League: Roma in volo per Budapest, Siviglia già arrivato

Mancano poche ore alla finale di Europa League fra Roma e Siviglia che si giocherà in quel di Budapest. L’attesa è alle stelle e per entrambi la vittoria della coppa sarebbe l’unico accesso rimasto possibile per arrivare in Champions League il prossimo anno. A poco meno di 24 ore dall’inizio del match le due squadre sono e stanno volando verso la capitale ungherese.

La Roma è arrivata con il pullman da Trigoria al piazzale antistante dell’ingresso del Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, scortata dalla Polizia e dai tifosi che intonavano cori propri della tifoserie. Il Siviglia, invece, ha anticipato l’arrivo nella mattinata del 30 maggio ed è arrivata a Budapest accolta dai tanti tifosi spagnoli già arrivati. Sbarcati allo scalo aeroportuale di Budapest con i primi voli anche diversi supporter giallorossi, mentre il grosso, oltre 20.000, è atteso per domani con ogni mezzo di trasporto. Conferenza stampa prima che toccherà a Mourinho e a capitan Pellegrini verso le 17.40 del pomeriggio. Poi sarà il turno di Mendilibar, Rakitic e Navas.