Liverpool: Eriksson allenerà la squadra leggende in un match di beneficenza contro l’Ajax

Il Liverpool ha annunciato sui propri canali social che Sven-Goran Eriksson allenerà la squadra leggende dei Reds in un’amichevole di beneficenza che si disputerà ad Anfield contro le leggende dell’Ajax. Poche settimane fa il 76enne tecnico svedese ha annunciato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale. Proprio parlando della sua malattia, era emerso che uno dei suoi pochi rimpianti calcistici è stato quello di non aver mai allenato il Liverpool, il club che ha tifato fin dall’infanzia.

In seguito all’appello dei fan, Eriksson vedrà così realizzato il suo desiderio unendosi al team dirigenziale formato da Ian Rush, John Barnes e John Aldridge per la partita della LFC Foundation del 23 marzo. “Tutti coloro che sono collegati al club e alla Fondazione LFC non vedono l’ora di accogliere calorosamente il tifoso dell’LFC Sven e la sua famiglia ad Anfield e di vederlo in panchina quel giorno, per una fantastica occasione di raccolta fondi“, ha dichiarato il club in un comunicato.