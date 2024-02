Lazio-Bayern, Sarri: “Difficile ma non impossibile. Rovella ha un principio di pubalgia”

“Missione impossibile? Se partiamo dal presupposto che è impossibile, partiamo già sconfitti nella testa. Sarà difficilissima, loro sono favoriti, ma noi dobbiamo giocare con entusiasmo e con la fiducia di provarci a tutti i costi. Serve una bella faccia tosta senza secondi pensieri. Sulla carta loro sono favoriti, poi vediamo sul campo”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League all’Olimpico contro il Bayern Monaco. “Che avversaria mi aspetto? La versione più forte, possono sbagliare qualche partita in campionato ma le partite di Champions queste squadre non le sbagliano. Per esperienza qualche anno fa studiai il Real Madrid in campionato e in Champions trovai una versione diversa, più forte”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste, sottolineando che “ci sarà da soffrire tutti insieme, da collettivo. Contro certe squadre ci saranno momenti di difficoltà, bisogna fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto in Supercoppa contro l’Inter”.

Nessun cambio di sistema però: “Se dico di giocare con entusiasmo e fiducia e poi metto un difensore in più, sto dicendo qualcosa di non vero e non sono credibile con i giocatori. Facciamo la nostra partita. Sarà il campo eventualmente a farci fare una partita diversa da quella che vogliamo fare, ma non deve essere una scelta preordinata”, spiega il tecnico. Sull’infermeria: “Patric ha fatto allenamento con noi, non ha più grande dolore ma ha qualche difficoltà nello scontro fisico. Zaccagni è ancora fuori, con le scarpe coi tacchetti ha dolore nei cambi di direzione. Rovella ha un inizio di pubalgia che in questo momento si è acutizzato ed è in difficoltà“.