Coppa Italia Serie C, Lucchese in semifinale: Avellino battuto 1-0 ai supplementari

Al Partenio la Lucchese batte 1-0 ai supplementari l’Avellino e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia Serie C. La gara si apre con un primo tempo a due facce. Nella prima parte dei primi 45′ è la Lucchese a creare le occasioni più pericolose, con una conclusione dalla distanza di Tumbarello e un tiro insidioso in area di Guadagni dopo un calcio d’angolo. Nel finale però è l’Avellino ad affacciarsi con sempre più pericolosità dalle parti di Coletta. Al 41′ un tiro di Benedetti sugli sviluppi di un corner si stampa sulla traversa. Nel recupero una conclusione al volo di Falbo è invece deviata in modo provvidenziale dal portiere che vola e devia in calcio d’angolo. Nella ripresa è la Lucchese a sfiorare il gol col neo entrato Magnaghi, autore di un tiro col mancino che sfiora il palo. All’84’ è l’Avellino a rendersi però pericoloso con un gran tiro al volo dalla distanza di Casarini che però non inquadra lo specchio. Il risultato non si sblocca e si va ai supplementari. E al 97′ è la Lucchese a passare in vantaggio con un tap in sotto porta di Yeboah dopo il palo colpito da Magnaghi. La squadra ospite gestisce bene il vantaggio negli ultimi e minuti e stacca il pass per il penultimo atto del torneo.