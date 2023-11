LIVE – Lazio-Celtic, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

All’Olimpico il match contro il Celtic vale un pezzo importante, se non decisivo, di qualificazione agli ottavi di Champions League. Per gli uomini di Sarri sarà importante uscire dalla partita di martedì con una vittoria ed aspettare, magari, una vittoria dell’Atletico contro il Feyenoord. Con questi due risultati, i biancocelesti sarebbero qualificati aritmeticamente. Sarri sarà in conferenza stampa pre match lunedì alle 14.00. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale della conferenza del tecnico toscano.

