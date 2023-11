Lazio-Celtic, Sarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Per la Lazio è vitale vincere contro il Celtic per passare il girone di Champions League. I biancocelesti si trovano a più uno dal Feyenoord a due partite dalla fine con la trasferta a Madrid contro l’Atletico come prossimo step. Vincere contro il Celtic all’Olimpico, sperando in una vittoria dell’Atletico dell’amico Simeone potrebbe far festeggiare Sarri e squadra per il passaggio del turno. Il tecnico dei biancocelesti parlerà ai microfoni della sala stampa lunedì 27 novembre alle 14.00 circa La conferenza stampa sarà in diretta esclusiva su Lazio Style Channel, disponibile sulla piattaforma digitale del club biancoceleste. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA