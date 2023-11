Milan, Pioli avvisa il Borussia: “Loro hanno il ‘Muro Giallo’, ma non conoscono i nostri tifosi”

“A Dortmund loro avevano il muro giallo, ma non conoscono i nostri tifosi a San Siro. Con il loro entusiasmo ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro che anche domani ci aiuteranno”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Andare avanti in Champions è molto importante ed è quello che proveremo a fare. La squadra è preparata e concentrata, perché sa l’importanza di questa partita. Giochiamo una partita importante, si può usare il termine da svolta per il girone. Loro sono una squadra forte, che però può subire delle difficoltà, quindi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo per 95 minuti”, ha aggiunto il tecnico rossonero. Sulla gara col Psg: “È quella il riferimento. Siamo andati sotto, ma siamo rimasti squadra fino alla fine. Deve essere quello l’atteggiamento mentale, poi la partita sarà diversa perché il Dortmund è diverso dal Psg”, ha detto Pioli.

Domani a San Siro è atteso Jannik Sinner, eroe di Coppa Davis dopo il trionfo a Malaga con l’Italia: “Se voglio vedere la sua grinta? Non solo la sua grinta ma il talento, la qualità, la mentalità, il voler vincere ogni singolo punto di Jannik. Se sarà allo stadio saremo felici. Gli faccio tanti complimenti, a lui, all’Italia e al capitano Volandri”. Poi si passa ai singoli. Su Chukwueze: “Sono rimasto contento della sua prestazione di sabato. Ha lavorato spesso fuori, molto largo. Forse deve lavorare un po’ dentro per entrare nel vivo del gioco. Ma dipenderà dalla partita e dalla collaborazione con Calabria”. E su Theo Hernandez, autore del gol vittoria con i viola: “Per le qualità che ha può sempre fare grandi partite. Le critiche capitano a tutti, come è normale quando non si vince. Con la Fiorentina ha fatto un’ottima partita”. Poi conclude: “Voglio una squadra che riesca a mettere in campo le qualità che ha e quel che abbiamo preparato. I giocatori non mi deluderanno”.