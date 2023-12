LIVE – Catania-Pescara 2-0, Coppa Italia Serie C (DIRETTA)

La diretta testuale di Catania-Pescara, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. I siciliani possono approfittare della chance di Coppa per prendersi un posto ai playoff di categoria per tentare la scalata verso la Serie B. Il Pescara, che è stato colpito dal malore di Zeman nelle scorse ore, invece vuole continuare a coltivare le ambizioni di coppa in un match che si attende essere spettacolare. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30; Sportface.it non vi lascerà da soli e seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale.

Catania-Pescara 2-0 (67′ Castellini, 90+1′ Zammarini)

FINISCE QUI: CATANIA BATTE PESCARA 2-0 E AVANZA IN SEMIFINALE!

91′ – RADDOPPIO DEL CATANIA! LA CHIUDE ZAMMARINI! Gran destro su assist di Zanellato che si insacca sul primo palo per il 2-0!

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – Ammonito Di Pasquale per un fallo su Zubickas

84′ – Rimane in 10 il Pescara! Problemi fisici per Pellacani, ma il delfino ha finito i cambi!

81′ – Dubickas! Prova il tocco morbido per sorprendere Plizzari, palla sull’esterno della rete!

75′ – Pescara che non riesce a reagire

67′ – CATANIA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO CASTELLINI! Mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, risolve tutto il terzino rossoblù con il tap-in di testa da due passi!

62′ – Giallo per Chiricò

60′ – Grande inizio di ripresa per i padroni di casa, soffre invece il Pescara

56′ – PALO DEL CATANIA! Chiarella trova il legno con il mancino, sulla respinta Plizzari è super su Chiricò!

53′ – Doppio giallo: Cuppone da una parte e Lorenzini dall’altra

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – 1′ di recupero

39′ – Merola! Tiro dell’esterno pescarese, brava la difesa a murare

34′ – OCCASIONE CATANIA! Colpo di testa di Curado su cross di Chiricò, bravo Plizzari a respingere!

32′ – Primo giallo del match per Accornero

25′ – ACCORNERO! TRAVERSA PESCARA! Tiro deviato che sorprende Bethers ma si stampa sul legno!

19′ – Bocic! Tiro cross pericoloso, Plizzari si oppone coi pugni

18′ – OCCASIONE PESCARA! Cuppone la sfiora di testa sul cross di Merola, Bethers in tuffo devia in corner!

10′ – In pressione il Pescara, costantemente nella metà campo dei padroni di casa in questo avvio

1′ – Via alla gara!

20.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Catania-Pescara di Coppa Italia di Serie C. Tra poco il fischio d’inizio!