Coppa Italia Serie C 2023/24: il Catania vola in semifinale, Pescara battuto 2-0

Nell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia di Serie C il Catania batte 2-0 il Pescara e stacca il pass per la semifinale. Gara piuttosto equilibrata nella prima frazione, con gli adriatici che partono meglio e colpiscono una traversa al 25′ con Accornero. I rossazzurri reagiscono e alzano il baricentro, ma non riescono a pungere e la prima frazione si conclude sullo 0-0. Nella ripresa salgono di livello gli etnei e schiacciano gli ospiti nella loro metà campo. Al 56′ il Catania colpisce un palo con Chiarella ed è solo il preludio del gol del vantaggio, che arriva al 67′ grazie a Castellini, bravo a chiudere di testa da pochi passi su corner. Il Pescara non riesce a reagire e rimane anche in 10 nel finale per l’infortunio di Pellacani a cambi finiti. Nel recupero arriva anche il 2-0 dei padroni di casa con Zammarini, che suggella la vittoria. Il Catania ora affronterà la Lucchese in semifinale.