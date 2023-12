LIVE – Atletico Madrid-Lazio, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Forse migliore condizione possibile per la Lazio di giocare contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano non ce n’erano. Il passaggio del turno guadagnato dagli uomini di Sarri nella scorsa uscita contro il Celtic all’Olimpico ha fatto raccogliere consensi, abbracci ed un sospiro di sollievo. Ora il match in terra spagnola è decisivo per il primo posto del girone: inciso dio vittoria la Lazio salirebbe al primo posto e quindi a comandare il raggruppamento. Una giornata importante, quella di vigilia del match, per Sarri che in conferenza darà qualche informazione utile. La diretta della conferenza ve la offrirà Sportface.it con la diretta testuale di essa.

