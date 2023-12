Turchia, arbitro aggredito: si dimette il presidente dell’Ankaragucu

Il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dopo essersi reso protagonista di una violenta aggressione ai danni dell’arbitro Halil Umut Beler nel finale del match giocato contro il Rizespor. Le immagini hanno fatto il giro del web e all’ormai ex patron non è rimasta altra scelta: “Qualunque sia l’entità dell’ingiustizia o degli atti illeciti, nulla può legittimare o spiegare la violenza da me perpetrata – spiega Koca in una nota ufficiale sui social dell’Ankaragucu – Vorrei anche annunciare ai tifosi che mi sono dimesso dalla mia carica di presidente dell’Ankaragücü al fine di evitare che il club, i tifosi e la mia famiglia subiscano ulteriori danni”.