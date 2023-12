Tennis, Matteo Berrettini ha scelto il nuovo coach: è Francisco Roig, per 18 anni al fianco di Nadal

Matteo Berrettini riparte da Francisco Roig. Il tennista romano, ex numero 6 del ranking ATP, dopo un 2023 sfortunato e archiviato con la separazione da Vincenzo Santopadre, ha deciso di affidarsi all’esperto coach spagnolo. Roig ha fatto parte della squadra di Rafael Nadal per quasi una carriera intera, decidendo di uscire dal team del campione maiorchino solamente un anno fa per cambiare pagina e crearsi un team tutto suo. Ora la chiamata di Matteo Berrettini e i primi allenamenti in questi giorni in quel di Monte-Carlo, come confermato dallo storico manager e responsabile della comunicazione di Nadal, ovvero Benito Perez Barbadillo, a Stefano Semeraro, direttore de ‘Il Tennis Italiano’. Roig accompagnerà l’azzurro nell’imminente trasferta australiana che avrà inizio la prima settimana del 2024 da Brisbane.