LIVE- Atalanta-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan è atteso dal match di Bergamo, snodo decisivo per far continuare a coltivare al Diavolo le speranze legate allo scudetto e per tenere il passo del duo di testa formato da Inter e da Juventus. Pioli in conferenza stampa, prima del match contro l’Atalanta, parlerà delle motivazioni, delle scelte di formazioni possibili e sul rientro di Leao che sta proseguendo il suo recupero gradualmente. Sportface.it vi farà compagnia offrendo la diretta testuale della conferenza del tecnico del Milan.

