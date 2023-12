Ligue 1, stretta sulle trasferte. Il ministro dell’Interno: “Rischio reale e grave di scontri tra tifoserie”

Il governo francese corre ai ripari e ha deciso per una stretta sulle trasferte dei tifosi di calcio in Francia dopo i gravi episodi avvenuti nelle scorse settimane, culminati con la morte dopo la morte lo scorso fine settimana di un sostenitore del Nantes. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha vietato le trasferte per cinque partite della 15/a giornata di Ligue 1 e per tre partite degli ottavi di Coppa di Francia, in programma da oggi e domenica. Secondo il relativo decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, tali incontri presentano un “rischio reale e grave di scontri tra tifoserie”, in un contesto di “esacerbazione delle violenze sempre più gravi osservate dall’inizio della stagione calcistica”. Le partite interessate in campionato sono Montpellier-Lens, Paris SG-Nantes, Nizza-Reims, Lione-Tolosa e Lorient-Marsiglia.