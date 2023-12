Atalanta-Milan Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Dopo la vittoria contro il Frosinone in casa, il Milan è chiamato ad una prova d’appello importante su un campo difficile come quello di Bergamo contro l’Atalanta sabato pomeriggio. I rossoneri di Pioli devono dare prova di continuità per rimanere attaccati al treno scudetto ed al duo di testa formato da Inter e Juventus. Non devono esistere per il Milan passi falsi. Pioli parlerà della partita contro l’Atalanta nel giorno che precede il match del Gewiss Stadium. La conferenza del tecnico è prevista per venerdì 8 dicembre alle ore 12.00 con la diretta sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

