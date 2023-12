Milan-Frosinone: Bennacer torna in campo dopo 206 giorni e rianima San Siro

I rossoneri ritrovano il sorriso in Milan-Frosinone, visto che al 77′ sono avanti 3-0, e al contempo ritrovano anche uno dei loro pilastri, Ismail Bennacer, che torna in campo dopo 206 giorni di assenza a causa dell’infortunio durissimo al ginocchio patito a maggio nel derby di Champions con l’Inter. Si attendeva l’algerino in campo soltanto nel 2024, invece il centrocampista ha bruciato le tappe ed è entrato al posto di Reijnders, liberando lievemente l’infermeria.