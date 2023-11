Parma-Sudtirol 2-0, Pecchia: “Partita sporca nel primo tempo, poi siamo usciti fuori nella ripresa”

“Una partita sporca nel primo tempo, poi nella ripresa è venuta fuori la leggerezza, si sono aperti gli spazi e abbiamo messo sul campo le nostre qualità principali. Questa partita era molto tosta, soprattutto dopo la trasferta di Lecce. Il Sudtirol rappresenta in pieno il modo di essere dell’allenatore”. Così Fabio Pecchia commenta la vittoria per 2-0 sul Sudtirol. Certamente un inizio di stagione positivo per la formazione gialloblù: “I bilanci si fanno a fine stagione. Ma la strada è quella buona, bisogna continua così. Ogni partita dobbiamo andare a caccia dei tre punti. Contro il Lecco è l’ultima prima della sosta, bisogna pensare solo a quel match”.