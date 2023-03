Lione, Dembelé saluterà a luglio. Il ds dei francesi: “Un rammarico perderlo a zero”

E’ sempre calciomercato, anche quando sono chiuse tutte le sessioni di mercato. In casa Lione fa notizia l’addio di Moussa Dembelé, che nella prossima estate lascerà il club francese e magari anche la Francia. Il giocatore, infatti, nelle settimane scorse ha deciso di non rinnovare il contratto con il Lione e di liberarsi a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Arrivato cinque stagioni fa dal Celtic, Dembelé non è del tutto esploso nel club di Aulas. Dopo tempo il classe 1996 ha ritenuto bene lasciare il Lione alla scadenza del suo contratto per cercare fortuna in altri lidi. Sul tema è intervenuto il direttore sportivo del club francese, Vincent Ponsot: “Non è una bella situazione per noi sapere che se ne andrà a zero alla fine della stagione. Abbiamo speso 22 milioni di euro per lui ed è un grande rammarico. Sempre più giocatori si liberano a fine contratto, ovviamente è un loro diritto“.