Sci Alpino, Goggia: “L’obiettivo per il 2023 è essere più costante e continua”

La sciatrice azzurra Sofia Goggia è stata la protagonista dello show “Un giorno con” in onda su YouTube, con lo youtuber Denis Tarantello, in arte Sinnaggagghiri. L’atleta, fresca vincitrice della sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera, ha parlato della sua carriera: “Io sono una maestra da sci ma credo di non essere una brava insegnante. Il momento più difficile? La partenza dal cancelletto non è mai troppo banale e scontata, perché parti con gli sci piatti e da fermo, dovendo comunque saper gestire un cambio di pendenza non indifferente”.

L’azzurra ha spiegato anche i suoi prossimi obiettivi: “L’obiettivo del 2023 è riuscire ad essere più costante e continua, qualcosa che non sono mai riuscita ad ottenere e ad avere pienamente sia come persona che come sportiva. Lindsey Vonn o Toni Sailer? Lindsey perché è sempre stata idolo di tutti, ha uno spessore e una caratura a livello umano pazzeschi. Toni invece mi ha sempre ispirato”.