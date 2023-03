Basket, la storia di Silvia e Roberta: la tifosa non vedente dell’Olimpia e l’amica che le racconta le partite

Silvia e Roberta sono due amiche che da trent’anni sono legate dalla passione per il basket e dall’amore nei confronti dell’Olimpia Milano. Silvia però è non vedente e Roberta ogni settimana le racconta la partita della sua squadra. “Mi preparo prima di ogni partita per coglierne ogni particolare. Io sono un’appassionata e vivo la partita al 100 per cento, quindi voglio che anche Silvia se la possa godere allo stesso identico modo”, sono le parole di Roberta. Una storia meritevole di essere celebrata e che ha voluto commentare anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Quanto è grande il cuore dei lombardi?”.