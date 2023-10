Pallanuoto: Brescia e Pro Recco in vasca per la Champions League

Settimana di coppe europee per le squadre italiane maschili e femminili di pallanuoto. Si parte domani, mercoledì 1 novembre, con la quarta giornata dei turni di Champions League: l’AN Brescia ospita la capolista del girone A, l’Astrapool Sabadel, mentre la Pro-Recco se la vedrà con la Dinamo-Tblisi in trasferta in Georgia. Il 2 novembre saranno di scena tre squadra italiane, impegnate in Euro Cup: l’Ortigia ospita il Primorac Kotor, la RN Savona accoglierà la Endo Plus Service Honved, la PN Trieste, invece, chiuderà la terza giornata nella trasferta greca contro il Panonios.

Sabato 4 novembre, si torna in vasca con la Champions League femminile: Sis Roma che ospiterà il Sant Andreu, mentre l’Ekipe sarà impegnata in trasferta contro il Terrassa. Plebiscito Padova e PN Trieste che chiuderanno il programma delle italiane in Europa in Euro Cup, rispettivamente contro il Glyfada iRepair e lo Spandau.