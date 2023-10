Ligue 1 2023/24: il Nantes si impone in casa dello Strasburgo, termina 2-1

Il Nantes si impone per 2-1 sullo Strasburgo nell’ottava giornata di Ligue 1 2023/24. Dopo un primo tempo a reti inviolate è Coco a sbloccare il risultato al 50esimo minuto, è poi Moutoussamy al 57esimo a raddoppiare per gli ospiti. Vana la rete di Dion al 92esimo, i padroni di casa firmano la quarta sconfitta stagionale. Ospiti che salgono così in ottava posizione a quota 11.