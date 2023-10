Liga 2023/2024: tris Athletic Bilbao e quarto posto, Almeria sempre ultimo e senza vittorie

Tris dell’Athletic Bilbao nell’anticipo della nona giornata della Liga 2023/2024. I baschi vincono facile contro l’ultima in classifica, l’Almeria, che resta a quota tre punti e zero vittorie in questo disastroso avvio di campionato, e così risalgono fino al quarto posto in piena zona Champions, anche se bisognerà aspettare le sfide delle altre formazioni scavalcate questa sera. Guruzeta al minuto numero dieci del primo tempo sblocca la partita del San Mames, poi nella ripresa Garcia trova il raddoppio e nel finale c’è spazio anche per il tris da parte di Sancet. Una partita assolutamente a senso unico e senza storia, che testimonia come i ragazzi di Valverde stiano trovando pian piano un’importante livello per quanto riguarda la maturità. D’altro canto, gli ospiti devono cominciare a correre e la mancanza di una vittoria, ancora, dal punto di vista psicologico può pesare.