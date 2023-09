Rugby, Mondiali 2023: facili affermazioni per Samoa, Galles e Irlanda

Dopo il successo di ieri della Nuova Zelanda prosegue la seconda giornata di questi Mondiali di rugby in corso di svolgimento in Francia. Anche le partite odierne non hanno regalato sfide particolarmente equilibrate, come da pronostico. Le Samoa si sono imposte per 43-10 sul Cile grazie anche alle quattro mete messe a segno da Paiaaua, Taumateine, Malolo (due). Secondo successo in questa rassegna iridata anche per il Galles, vincitore per 28-8 sul Portogallo: Rees-Zammit, Williams, Morgan e Faletau i protagonisti delle quatro mete che hanno portato, con le relative trasformazioni, i 28 punti alla formazione gallese. In serata tutto facile anche per l’Irlanda contro Tonga che faceva il suo esordio in Francia: 31 punti nel primo tempo, 28 nel secondo per una delle favorite ad andare molto avanti nel torneo, in grado di mettere 8 mete questa sera.