Inter e Milan, questione Stadio: “Da capire se ci sarà il vincolo sull’abbattimento”

Inter e Milan sono ancora in attesa di segnali per dar vita ai loro piani sul nuovo stadio. Come affermato dal responsabile del dossier stadio per conto dei due club, Giuseppe Bonomi: “In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero”, scrive il Corriere. Il Governo però non si è ancora espresso sulla questione portata avanti con forza da Vittorio Sgarbi, ovvero l’inserimento dell vincolo per evitarne l’abbattimento di San Siro. Per il momento da Palazzo Marino nessuna novità.