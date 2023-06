Parigi 2024, boxe: federazione internazionale esclusa dal CIO, ma gare restano in calendario

L’International Boxing Association è stata bandita dalla famiglia olimpica giovedì, ponendo fine a una disputa lunga anni alimentata sfidando i consigli e le istruzioni del CIO. La boxe, tuttavia, manterrà il suo status di sport olimpico ai Giochi di Parigi del 2024. Il Comitato olimpico internazionale ha votato per annullare il riconoscimento dell’IBA in una riunione appositamente convocata, un risultato inevitabile dopo essere stato raccomandato due settimane fa dal comitato esecutivo, un organo presieduto dal presidente Thomas Bach. Il voto è stato 69-1, con 10 astenuti. In realtà la boxe non ha mai corso il rischio di essere espulsa dalle Olimpiadi nei quattro anni trascorsi da quando il Cio ha sospeso l’organo di governo dello sport nel tentativo di forzare i cambiamenti. “Apprezziamo molto lo sport del pugilato. Abbiamo un problema estremamente serio con l’Iba a causa della loro governance”, ha detto Bach ai membri del CIO durante il loro incontro online.

La disputa era incentrata sulla gestione dell’IBA sotto presidenti provenienti da Uzbekistan e Russia che il CIO disapprovava, le sue finanze erano sostenute in gran parte dalla società energetica statale russa Gazprom. “I pugili meritano pienamente di essere governati da una federazione internazionale con integrità e trasparenza”, ha detto Bach a proposito delle polemiche degli ultimi anni sugli arbitraggi in occasione dei grandi eventi. Il CIO sta già supervisionando le competizioni di boxe per le Olimpiadi di Parigi senza il coinvolgimento dell’IBA, come ha fatto per i Giochi di Tokyo nel 2021. La boxe può ora essere confermata anche nel programma olimpico di Los Angeles del 2028, che il CIO e Bach hanno usato come leva contro l’IBA. La boxe è uno degli sport simbolo dei Giochi e uno dei più seguiti – 25 paesi diversi hanno vinto medaglie di boxe a Tokyo, nove dei quali hanno vinto l’oro – e il CIO ha ripetutamente affermato che il suo problema era con i funzionari dell’IBA, non con i suoi atleti. “Apprezziamo la boxe come uno degli sport più globali. Abbracciamo i valori della boxe”, ha detto Bach, lodando “l’importante sociale di promozione dell’inclusione” di questo sport.