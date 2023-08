Liga, caso nuovi contratti: metà di essi non sono stati depositati in Lega

In Liga tiene banco un caso legato ai contratti firmati dai giocatori in questa ed attuale finestra di mercato. Molti accordi, divenuti ufficiali con le relative firme, non sarebbero stati ancora depositati in Lega a due giorni dall’inizio del campionato. In queste ore si starebbe cercando di fare chiarezza.

L’unica spiegazione che si potrebbe trovare sarebbe quella che, viste le regole sempre più severe e rigide imposte dalla Liga, molti club non avrebbero ancora depositato i contratti dei nuovi acquisti, nel tentativo di rispettare le regole. Squadre come Alavés o Barcellona hanno più di dieci giocatori fuori lista, non iscritti al campionato. Non ancora in regola è il Siviglia, per esempio. A questo riguardo è intervenuto il ds del Siviglia Orta che ha così commentato: “Bisogna pensare se l’inizio della competizione debba coincidere con la fine del mercato. Ci rimetteremo tutti con quello che accadrà al calcio spagnolo questo fine settimana“. Il club più colpito comunque sarebbe l’Alaves, che ha soltanto dodici giocatori registrati, il Barcellona al momento ha solo 13 giocatori iscritti, tra cui anche Kessié e Dembélé, entrambi venduti di recente, e così il Getafe. Il Real Madrid è in regola.