Graziani: “Ho sperato nell’arrivo di Lukaku alla Roma”

Ciccio Graziani non nasconde mai la sua fede legata alla Roma. Il club giallorosso è ancora alla ricerda di un attaccante da regalare a Mourinho per completare (o quasi la rosa). L’ex attaccante, Campione del Mondo nel 1982, ha svelato quale sia stato il suo sogno di mercato, che, a meno di clamorosi colpi di scena, non verrà esaudito.

Le parole di Graziani al Corriere dello Sport: “Non nascondo che per un po’ ho sperato che portassero Lukaku alla Roma, tra una telefonata di Mourinho e una botta da matti imprenditoriale. Uno così ti prende sulle spalle la squadra e riaccende i sogni. Sarebbe bastato lui, oltre ai tre giocatori già presi, per chiudere alla grande la campagna trasferimenti e mandare tutti in ferie. Purtroppo non succederà“.