Highlights ultima tappa Giro d’Italia 2023: Cavendish vince a Roma (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Si è conclusa a Roma la 106esima edizione del Giro d’Italia che ha visto indossare la maglia rosa e vincere Roglic per la prima volta nella storia. Nell’ultima tappa che è culminata a Roma non sono mancati i colpi di scena: primo fra tutti sicuramente la vittoria di Mark Cavendish, la leggenda inglese che a 38 anni suonati ha vinto la tappa ultima del Giro, lanciando anche un segnale importante in ottica Tour De France. Nel finale in volata non è mancata una caduta brutta: protagonista è stato il tedesco Ackermann che nel tentativo di accelerare in vista del traguardo si è trovato in una collisione con molte biciclette, fra cui quella di Fiorelli che ha chiuso terzo. Questi gli highlights dell’ultima tappa del Giro 2023.