Lazio, Vecino: “Dobbiamo tornare in corsa per la Champions”

“Sono felice della prestazione della squadra, era importante tornare a vincere. Adesso dobbiamo tornare in corsa per la Champions, abbiamo tutto il tempo per farlo. Quando ci sono situazioni complicate devi tirare fuori qualcosa, ci siamo parlati e siamo sempre stati uniti. Sono momenti che capitano nel calcio, sappiamo di essere forti ma dobbiamo giocare di squadra perché da soli non andiamo da nessuna parte”. Così Matias Vecino, centrocampista della Lazio, commenta la vittoria contro il Torino ai microfoni di Dazn. “Sono importanti i 3 punti e sono felice di aver segnato ma era troppo importante la vittoria e speriamo che ne arrivino altre. Milan? Tocca al mister decidere ma io sono pronto“, conclude l’uruguaiano.