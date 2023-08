In Liberia, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale in delle elezioni presidenziali del 10 ottobre, in cui il presidente in carica George Weah cercherà di ottenere una riconferma. Weah, 56 anni, ex stella del calcio internazionale nel Milan degli anni Novanta, era stato eletto presidente nel 2017 ed entrato in carica nel 2018. George Weah è il padre di Timothy, neo acquisto della Juventus.