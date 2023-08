Dal Brasile: per il Napoli è in arrivo Natan dal Bragantino

Natan è sempre più vicino al Napoli. Il centrale del Bragantino è il primo indiziato per rinforzare il reparto difensivo del Napoli, orfano di Kim. Gli scout partenopei hanno deciso di virare prepotentemente in queste ore sul centrale brasiliano che potrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia.

Stando a “Globoesporte“, il Napoli sborserà circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, col 12% che andrà al Flamengo e il 18% al Porto Vitoria. Natan era arrivato al Bragantino nel 2021 in prestito dal Flamengo e un anno dopo era stato riscattato per 22 milioni di reais, circa 4 milioni di euro.