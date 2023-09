Leonardo sulla scelta di allenare l’Inter: “Impossibile dire di no a Moratti, ma quante minacce al derby”

In un’intervista rilasciata a Globoesporte, Leonardo ha raccontato i suoi trascorsi in Italia, soffermandosi sulla scelta di allenare l’Inter dopo un lungo passato al Milan: “Avevo un bel rapporto con Massimo Moratti, anche familiare. E complice la presenza dei tanti brasiliani nella rosa dell’Inter, finirono per avvicinarsi a me. Nonostante avessi rifiutato l’offerta più volte, Moratti mi chiamò a Natale e ci vedemmo a casa sua all’una di notte. Lì non potei dire di no e mi feci coinvolgere nella causa, agendo d’istinto come mio solito“.

Per Leonardo non fu affatto un periodo felice: “Non pensavo che sarebbe stato così difficile vivere in città, visto che in passato altri giocatori erano passati da un club all’altro. E’ stato davvero pesante perché il mio rapporto con il Milan era molto profondo. Ricordo che in occasione del derby ricevetti diverse minacce“.