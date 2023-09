Primavera, Empoli-Roma sub iudice: giallorossi rischiano sconfitta a tavolino

Prima giornata del campionato Primavera 1 2023/2024 e c’è subito da fare i conti con una sfida sub iudice. La partita in questione è Empoli-Roma e il giudice sportivo non ha al momento omologato il risultato (3-5 per la Roma sull’Empoli) a causa di una possibile violazione da parte dei giallorossi, che pertanto rischiano subito il 3-0 a tavolino all’esordio, della nuova regola sugli under 2004: è consentito, infatti, la presenza di sei giocatori del 2004 e un solo calciatore fuori quota senza limiti di età, e così i capitolini avevano iniziato, poi però ecco un cambio ed è uscito il classe 2003 in campo, rimpiazzato da un ulteriore 2004. Il numero sale così a sette negli ultimi minuti della partita, cosa non vietata in modo espresso dal regolamento, anche se in queste ore si presta a diverse interpretazioni. A causa di quello che potrebbe essere un vuoto normativo da parte della Figc, i toscani hanno presentato ricorso e il giudice sportivo per il momento non ha omologato il risultato.