Highlights Gauff-Ostapenko 6-0 6-2, quarti US Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 81

Il video con gli highlights di Jelena Ostapenko-Coco Gauff, sfida valevole per i quarti di finale degli US Open 2023. Successo netto per la giocatrice americana, che si è imposta con un netto 6-0 6-2 e si è qualificata per le semifinali. Match a senso unico che la classe 2004 ha dominato dall’inizio alla fine, anche in virtù dei troppi errori gratuiti della sua avversaria. Quest’ultima non ha gradito la scelta di scendere in campo alle 12 locali dopo aver finito il suo ultimo match in tarda serata e aver avuto meno tempo per recuperare. Fatto sta che non ha avuto neppure la più piccola chance ed è stata battuta nettamente.