Lega Serie A: tappa a Torino per la Junior Tim Cup e la campagna “Keep Racism Out”

Mercoledì 17 aprile il Torino ha ospitato la quindicesima tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. I rappresentanti del Club granata hanno accolto presso lo Stadio Olimpico Grande Torino i ragazzi della Parrocchia dell’Immacolata Concezione e San Donato. A prendere parte all’incontro è stato il calciatore Samuele Ricci, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica: “Nello sport è sempre importante essere uniti e coesi per raggiungere un obiettivo comune, questo vale sia dentro che fuori dal campo. Vivere un gruppo come quello della squadra ci aiuta a comprendere ed apprezzare le differenze che ci sono tra di noi. Non deve esserci spazio per il razzismo, nel calcio come nella vita di tutti i giorni: il calcio deve essere felicità e divertimento. Questo è anche il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che iniziano a praticare questo sport: divertitevi e non trascurate mai lo studio“.