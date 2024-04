Allegri e “lo stesso livello del Cagliari”: nelle ultime 11 giornate la Juventus insegue i sardi

Stanno facendo discutere sui social e tra i tifosi della Juventus le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari. Il tecnico livornese, parlando del match in casa dei sardi, ha sottolineato la necessità di “mettersi al loro stello livello, lottare come loro, per portare a casa il risultato”. Parole che non sono state particolarmente gradite dalla tifoseria, che rimprovera al mister bianconero una mentalità non da squadra che ambisce a puntare a grandi risultati.

D’altro canto, la classifica parla chiaro: nel girone di ritorno, dunque nelle ultime 13 giornate, la Juventus ha totalizzato 17 punti contro i 16 del Cagliari, il dato è ulteriormente più impietoso se si prendono in considerazione le ultime 11 giornate, in cui il Cagliari ha portato a casa 13 punti e la Juventus appena 11, dunque con un rendimento sullo stesso livello di quello dei rossoblù guidati da Ranieri, se non peggiore rispetto a una formazione che sta lottando per la salvezza. E’ evidente, dunque, come a livello di punti il livello tra le due squadre negli ultimi mesi sia lo stesso, ma il dato stona con il valore delle rose e le ambizioni stagionali: Allegri è dunque chiamato a vincere all’Unipol Domus, quantomeno per scavalcare gli isolani nella classifica che prende in considerazione le ultime dodici giornate di Serie A.