Roma, svelata la divisa ‘Home’ di Adidas: Dybala e Pellegrini tra i protagonisti (VIDEO)

La settimana si era aperta con l’ufficializzazione dell’accordo tra Roma e Adidas a partire dalla prossima stagione. Da oggi, la nuova maglia ‘Home’ della squadra giallorossa è in vendita ed è stata svelata dal club sui social co nun video che ha come protagonisti calciatori e calciatrici del club. Da Dybala a Pellerini, passando per Giacinti, Mancini e Cristante. “L’AS Roma è un club dalla lunga tradizione, caratterizzato da una cultura iconica, che ha affascinato generazioni di tifosi. Siamo entusiasti di collaborare con il club e i suoi fan per scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia e realizzare dei set che definiranno un’epoca”, le parole di Nick Craggs, Global Football General Manager di Adidas.

“Come club, lavoriamo costantemente per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo, l’antico e il moderno – ha spiegato Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma -. Il ritorno della nostra partnership con adidas e il lancio di questo kit ci permettono di guardare indietro e onorare i più grandi campioni della storia del nostro club, in uno stile che allo stesso tempo racconta le nostre ambizioni per il futuro”.