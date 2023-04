Travolge Zeman e si commuove, Ezio Capuano in lacrime nel post gara (VIDEO)

di Redazione 4

“Abbiamo sempre lavorato, senza pensare a quello che immeritatamente ci hanno buttato addosso. Il nostro campionato è un capolavoro, con grande pressione e sviluppo offensivo. In 10 abbiamo dimostrato come si difende con una macchina da gol, regalando loro solo l’ampiezza. Abbiamo giocato senza otto giocatori. Voglio fare più punti possibile, l’ho promesso al popolo tarantino. L’apoteosi a fine partita è stato il successo più bello”. Lo ha detto il tecnico del Taranto Ezio Capuano dopo la vittoria per 3-0 contro il Pescara di Zeman. Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico non trattiene le lacrime e si concede un momento di commozione.

IL VIDEO DI ANTENNA SUD