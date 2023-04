Caso plusvalenze, i media inglesi rivelano: Paratici si appella alla FIFA contro l’inibizione

Fabio Paratici si appella alla Commissione Disciplinare della FIFA contro l’inibizione di due anni e mezzo stabilita dalla Corte d’Appello FIGC per il caso plusvalenze, sanzione estesa a livello mondiale dalla stessa FIFA qualche settimana fa. Come riporta il Daily Mail, l’ex dirigente della Juventus ha deciso di prendersi un congedo dal Tottenham, dove ricopre il ruolo di direttore generale, in attesa dell’udienza del Collegio di Garanzia, che esaminerà il suo ricorso, il prossimo 19 aprile.