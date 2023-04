Pattinaggio di figura, i convocati dell’Italia per il World Team Trophy Tokyo 2023

Si terrà a Tokyo, dal 13 al 16 aprile, il World Team Trophy, competizione a squadre con cadenza biennale e ultimo grande evento della stagione del pattinaggio di figura. Sei le nazioni partecipanti, Italia compresa, con ogni squadra che potrà schierare otto atleti: due uomini, due donne, una coppia di artistico e una di danza. Questi i convocati azzurri per l’appuntamento nipponico: Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta, Sara Conti e Niccolò Macii, Charlene Guignard e Marco Fabbri. Rispetto ai Mondiali, si registra dunque la presenza al femminile di Anna Pezzetta, al debutto in una appuntamento di primissima fascia sulla scena internazionale. Per il resto l’Italia punta sulle proprie certezze, a maggior ragione in una stagione sin qui da record. Al World Team Trophy, complice l’assenza della Russia, la squadra tricolore potrà puntare a un ambizioso piazzamento sul podio: concorrente diretto il Canada, con Giappone e Stati Uniti almeno sulla carta non avvicinabili. A completare il quadro anche Francia e Corea del Sud.