Taranto, Capuano autocritico: “Oggi non abbiamo vinto per colpa mia”

L’allenatore del Taranto Eziolino Capuano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 contro il Benevento: “Sono sfortunato, qualsiasi altro allenatore avrebbe vinto. La colpa per il mancato successo è solo mia, i ragazzi ci hanno messo cuore, orgoglio e dignità. Abbiamo commesso alcuni errori, non avremmo dovuto concedere l’angolo da cui è scaturito il primo gol e abbiamo concesso facilmente il tiro a Ciano. Abbiamo disputato una grandissima partita con una squadra superiore a noi 14 volte per investimenti. Questa differenza, però, in campo non si è vista e abbiamo strameritato. Sono orgoglioso per la prestazione dei ragazzi, negli spogliatoi non ho detto nulla. Abbiamo avuto gli attributi ottagonali per pareggiare due volte e abbiamo anche tentato di vincere. Se nell’ultima occasione non ci fosse stato un portiere come Paleari avremmo vinto“.

Capuano ha poi concluso: “Il risultato è largamente positivo ma non veritiero. Lavoreremo per capitalizzare le occasioni. I nuovi acquisiti? Tutti si lamentavano per l’addio di Antonini ma abbiamo realizzato la più grande plusvalenza per un club di Serie C per un difensore. De Marchi non giocava da tre mesi e occorre dargli tempo. È un giocatore diverso rispetto agli altri e sono contentissimo di lui. Inoltre, abbiamo preso un centrocampista fortissimo. Vogliamo arrivare nei playoff in una posizione discreta, in mezzo al campo siamo pochi e non ci faremo trovare impreparati, prendendo forse due centrocampisti“.