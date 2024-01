MOVIOLA – Fiorentina-Inter, trattenuta di Bastoni su Ranieri: niente rigore

Secondo episodio da moviola nel corso del primo tempo di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nel corso del match del Franchi dopo il gol di Lautaro Martinez giudicato regolare per arbitro e Var vista la leggera spinta a Parisi, i viola si riversano alla ricerca del gol del pareggio e su un calcio piazzato Bastoni e Ranieri si trattengono, con il difensore nerazzurro che rischia e non poco. Aureliano non fischia rigore e il Var, dopo un check di quasi due minuti, conferma la decisione del campo.