Tabellone semifinali playoff Serie C 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali playoff di Serie C 2023. Si entra nel vivo con le Final Four e dopo la disputa del secondo turno della fase nazionale verranno decretate le magnifiche quattro che si giocheranno il pass per la finalissima. Si gioca in formula di andata e ritorno, rispettivamente il 4 e 8 giugno, in caso di parità sono previsti supplementari ed eventuali rigori. Per conoscere gli accoppiamenti precisi del tabellone, dovremo però attendere il sorteggio che sarà effettuato dalla Lega Pro nella mattinata di giovedì.

TABELLONE SEMIFINALI

IN AGGIORNAMENTO (IN ATTESA DEL SORTEGGIO)