Ligue 1, Tudor ha comunicato l’addio ai suoi calciatori: lascia il Marsiglia

Dopo settimane di rumors pare ormai definito il futuro di Igor Tudor: l’allenatore croato non sarà sulla panchina del Marsiglia la prossima stagione. A confermarlo è L’Equipe, che annuncia come il tecnico ex-Hellas Verona abbia parlato questa mattina con i suoi giocatori prima dell’inizio dell’allenamento. Tudor si appresta a lasciare il club dopo una sola stagione, conclusa al terzo posto in Ligue 1, e a questo punto diventa un’ipotesi da prendere in forte considerazione in caso di rottura tra la Juventus e Massimiliano Allegri.