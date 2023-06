Marek Hamsik si ritira: “Un’avventura meravigliosa”

Marek Hamsik ha annunciato che si ritirerà a fine stagione. “Non è una decisione facile, ma è stata un’avventura meravigliosa”, ha detto il 35enne ex Napoli in conferenza stampa. Lo slovacco ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale lo scorso anno, dopo 136 presenze e 26 gol. Ha legato il suo nome al club partenopeo, prendendo parte a dodici stagioni, di cui sei da capitano, in azzurro. Nel suo palmares figurano due Coppe Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa italiana (2014). È il primatista di presenze con la maglia dei partenopei e della nazionale slovacca. Sotto contratto con il Trabzonspor, in Turchia ha vinto un campionato turco (2021-2022) e una Supercoppa di Turchia (2022). Contro l’Istanbul Basaksehir, Hamsik giocherà la sua ultima partita in carriera.