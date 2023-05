Inter-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Sassuolo, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono in un grande periodo di forma sia fisica che mentale, e di certo la bella vittoria ai danni del Milan in Champions League ha fornito ancora più carica agli uomini di Simone Inzaghi, che vogliono trovare altri punti utili per la definitiva conquista di un posto tra le prime quattro. Il Sassuolo ha ormai poco da chiedere a questo campionato e prova a offrire una buona prestazione in trasferta. La sfida è in programma oggi, sabato 13 maggio alle ore 20:45 al Meazza in San Siro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.