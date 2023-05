Supercoppa Serie C 2022/2023, la Feralpisalò stende 3-1 la Reggiana e resta in corsa

La Feralpisalò stende 3-1 la Reggiana nel match valevole per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C 2022/2023 grazie alle reti firmate da Filippo Pittarello, Mattia Zennaro e Luca Siligardi; inutile il gol nella ripresa di Davide Guglielmotti. In virtù di questo successo il club lombardo resta in corsa per il trofeo, anche se dovrà sperare in una sconfitta del Catanzaro, mentre gli emiliani dovranno per forza vincere contro i calabresi per sperare.

TUTTE LE COMBINAZIONI AD UNA GIORNATA DAL TERMINE

Dopo una breve fase di studio i padroni di casa decidono di spingere sull’acceleratore, tant’è che passano in vantaggio dopo soli nove minuti grazie alla rete siglata da Filippo Pittarello che, sulla palla recuperata da Carraro, calcia ad incrociare battendo un disastroso Voltolini. Neanche il tempo di metabolizzare per la squadra ospite, che i ragazzi di Stefano Vecchi raddoppiano al 15′ con Mattia Zennaro, il quale approfitta di un nuovo errore della difesa avversaria per depositare in rete. Gli emiliani provano a reagire con alcune conclusioni velleitarie di Pellegrini e Rosafio, ma non riescono ad accorciare le distanza. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

Nella ripresa la Reggiana sfrutta al massimo le sostituzioni di mister Aimo Diana e, dopo una fase di stallo, riapre la partita con il gol messo a segno da Davide Guglielmotti, che piazza la sfera all’incrocio dei pali con un bolide dalla distanza. La Feralpisalò, dunque, decide di correre ai ripari inserendo forze fresche per contenere gli assalti dei rivali e tentare di capitalizzare in contropiede. I granata tentano il tutto per tutto, ma non sfondano il muro eretto dai verdeblù che, in contropiede, chiudono definitivamente i giochi con Luca Siligardi. Tre punti e competizione ancora aperta.