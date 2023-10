Serie C: il Mantova vince sulla Virtus Verona e rimane in vetta

Terminata la sfida tra Virtus Verona e Mantova, valida per l’undicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2. La vittoria di oggi consente ai lombardi di rimanere solidamente al primo posto, tenendo a distanza il Padova di 4 punti, nonostante la partita da recuperare per i veneti.

Primo tempo estremamente equilibrato al Gavagnin-Nocini: il Mantova ha fatto la partita, la Virtus Verona è riuscito però a rendersi diverse volte pericolosa in contropiede. Al 5′ la prima fiammata del match è di marca ospite: Galuppini ci prova dal limite, la sua conclusione termina larga. 6′ e nuovo pericolo pericolo per i padroni di casa: Moroni svetta benissimo di testa sul cross dalla destra di Galuppini, grande intervento di Sibi. Al 28′ prima grande opportunità per la Virtus Verona: cross perfetto di Zarpellon su Casarotto. Quest’ultimo non stoppa benissimo e si allarga, prova lo stesso la conclusione ma la difesa avversaria riesce a sventare il pericolo. Sul finale occasione incredibile per Casarotto, il suo tentativo esce di centimetri.

Nel secondo tempo trazione anteriore per il Mantova. Il gol arriva al 57′: Brignani su situazione da angolo svetta benissimo e porta avanti gli ospiti, 1-0. Raddoppio al 72′: Suagher spizza su una punizione di Burrai e manda la palla in rete, 2-0.