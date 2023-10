Serie C, Taranto e Cerignola si fermano sullo 0-0

Poche occasioni e niente gol nel match tra Taranto e Audace Cerignola, recuperato quest’oggi dopo la decisione di posticipare la gara. L’avvio di gioco è caratterizzato da ritmi bassi e poche emozioni e alla fine lo 0-0 è l’esito naturale. Per la prima occasione bisogna aspettare il 40′ quando Capomaggio lascia partire un destro dalla distanza sul quale il portiere del Taranto Vannucchi mette la mano con l’aiuto della traversa. Nella ripresa i padroni di casa ci provano con Orlando che calcia dal limite e sfiora lo specchio della porta. All’85’ il Taranto protesta per un contatto in area su Orlando, ma l’arbitro fa giocare. Nel finale è ancora una volta Vannucchi che in tuffo nega il gol a Tascone. Da un metro in spaccata D’Andrea non trova la porta. Taranto e Cerignola salgono a 8 punti in classifica.